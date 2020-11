Alioune Diop déchire la nomination d’Amara Traoré : « Notre président ne peut pas être sous les ordres d’un autre président »

La polémique qui entoure la signature de contrat entre Amara Traoré président de la Linguère de Saint-Louis comme manager général du club guinéen de As Kaloum est loin de connaître son épilogue. Après les anciens joueurs de la Linguère, observateurs du football à Saint-Louis et autres supporters, c’est au tour d’Alioune Diop, membre du comité directeur du club Saint-Louis et non moins directeur général de l’Office des Lacs et cours d’eau (OLAC) de se prononcer sur cette affaire. Pour l’ancien président de SLBC, « le président de la Linguère ne peut pas être sous les ordres d’un autre président ».Pour rappel, la semaine dernière, la Linguère de Saint-Louis et OLAC ont signé une convention de partenariat dans laquelle OLAC va mettre un bus à la disposition de la Linguère et une subvention annuelle de 3 millions de francs CFA.