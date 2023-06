Allées Khalifa Ababacar Sy: Barthélemy Dias lance les travaux de réhabilitation

Un projet qui ravira les habitants de la commune de Dieupeul Derklé. Les mythiques allées Khalifa Ababacar Sy vont connaître une transformation majeure grâce aux travaux de réhabilitation initiés par la mairie de Dakar.









La cérémonie de lancement s'est tenue ce mercredi 31 mai sur les lieux, en présence de plusieurs autorités étatiques et religieuses, dont le maire de la commune de Dieupeul Derklé, Cheikh Gueye, et le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias.





Ce dernier a souligné l'impact positif qu'a eu cet illustre personnage, dont les allées portent le nom, de son vivant, mettant l'accent sur ses valeurs de "courage" et de "patriotisme indéfectible".





Au vu des réalisations de l'homme qui fut Khalife général des Tidianes de 1922 à 1957, un tel projet s'imposait pour le maire de Dakar. D'un montant de plus de 702 millions de Fcfa, ces travaux prévoient l'installation d'aires de jeux pour enfants, de toboggans, d'un parcours sportif pour enfants, d'un jardin public, de terrains de pétanque, d'espaces fitness et d'arts martiaux, d'allées piétonnes, d'espaces verts, de bancs publics, d'espaces d'expression artistique et bien d'autres équipements de détente.





Barthélemy Dias a profité de l'occasion pour annoncer d'autres projets en faveur des lieux de culte présents le long de ces allées. "Je m'engage à prendre en charge les frais de rénovation de la paroisse des martyrs de l'Ouganda ainsi que de la mosquée de Dieuppeul afin de rendre ces lieux plus pratiques et accessibles", a-t-il promis.