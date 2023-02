Almadies : Une femme d’affaires cambriolée, des bijoux en or et en diamant emportés

Le 13 février, deux voleurs se sont introduits chez A.S, aux Almadies, et ont dérobé plusieurs objets de valeur. La femme d’affaires évoque des bijoux en or et en diamant emportés par les deux malfaiteurs. Un ordinateur portable, un téléphone et une télévision ont également été embarqués lors de ce cambriolage. La dame, qui était absente de son domicile au moment des faits, évalue la valeur des biens emportés à plusieurs millions, tout en refusant de dévoiler un chiffre.





Après les faits, elle a déposé une plainte à la gendarmerie, et depuis lors les investigations suivent leur cours.