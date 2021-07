Amadou Hott annonce la fin de la tension sur les vaccins: 300 000 doses vont bientôt être livrées au Sénégal

Les vaccins contre la COVID 19 seront en quantité suffisante et disponibles bientôt. Le Sénégal va recevoir 300 000 doses de vaccins anti-Covid. En plus de cette quantité de vaccins annoncée, le Sénégal va recevoir 186 000 doses de vaccins AstraZeneca de la France, 160 000 des États-Unis. Le Sénégal a également commandé 5, 3 millions de doses de Johnson & Johnson dans le cadre de l'initiative EIVAX de l'Union Africaine. 200 000 doses de cette initiative Eivax sont attendues dès ce mois d'août. Devant l'augmentation exponentielle des cas de Covid-19 enregistrés, le ministre Amadou Hott a demandé aux populations de respecter les gestes barrière.