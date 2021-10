Amadou Kanouté (Ministère de la Culture) : «Ce que Beijing Review et Seneweb ont compris»

Chef de la Division presse et information au ministère de la Culture et de la Communication, Amadou Kanouté a présidé, ce jeudi 14 octobre, la cérémonie de clôture de la 3e édition du concours de vidéos court-métrage Chine-Afrique, organisé par Beijing Review, en partenariat avec le groupe Seneweb, à la Maison de la Presse Babacar Touré. Le thème de cette année est «Focus sur l’amitié, cohésion pour l’avenir», a été marqué par la remise des prix aux lauréats.





D’emblée, le représentant du ministre Abdoulaye Diop a «salué les organisateurs pour cette belle initiative ». «Le choix porté sur le groupe dirigé par Salam Fall, dans ce partenariat, n’est pas fortuit. Seneweb a fini de s’imposer, depuis plusieurs années, comme un leader incontesté de la presse en ligne, grâce au génie de M. Fall et le dynamisme qu’il a su impulser au sein des équipes qui l’entourent», a-t-il déclaré.





A propos du thème choisi, Amadou Kanouté soutient qu’il appelle à bâtir l’avenir sur le socle de l’amitié et de la cohésion. «A l’image de nos deux Etats, la République populaire de Chine et le Sénégal où la richesse de la coopération culturelle et médiatique n’est plus à démontrer, Beijing Review et le groupe Seneweb ont compris que pour partager les valeurs cardinales que sont l’amitié et la cohésion, et amener les populations à s’en approprier, les médias sont incontournables», a-t-il affirmé.





Avant de laisser entendre : «En portant le choix sur ce concours de vidéos court-métrage, vous avez tout simplement compris qu’à l’heure du numérique et de la convergence des médias, ce type de production s’impose pour toucher le public, tout le public.»





Le prix spécial, d’un montant de 850 000 F CFA, est remporté par le Chinois Huang Shiyong. Les lauréats sénégalais sont au nombre de sept.