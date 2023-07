Amélioration de la qualité des services, Effectivité de l’Intercommunalité : Le Ministre des Collectivités dégage la voie de l’utilisation du digital

Le Ministère des Collectivités, de l’Aménagement et du Développement des Territoires se met à davantage à l’ère du numérique. Le Ministre des Collectivités, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Talla, a présidé, le lancement des Journées E-Territoire, « Bessu Xarala yu bess yi, ci Gox Goxaan yi ». Ces journées vont se dérouler les 11 et 12 juillet dans un hôtel de la place.









Elles ont pour thème : « l’Intercommunalité numérique, comme outil de mise en place de réseaux territoriaux et de mutualisation des moyens : quelle réponse pour les collectivités territoriales sénégalaises ? ». Cette rencontre marque le début d’un processus participatif et inclusif de partage et de capitalisation des initiatives numériques dans les territoires.





"Dans l'ambition du Président de la République de faire du Sénégal, un hub en matière d’innovations technologiques, avec un numérique pour tous et pour tous les usages , la décentralisation de nos politiques , exprimée à travers l’Acte III, il est important de bâtir des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable », a déclaré le Ministre.





Alléger les procédures







Au regard de ces enjeux, l’exploitation des opportunités offertes par le numérique est un passage obligé pour la modernisation de la gestion des collectivités territoriales en particulier et pour l’amélioration de la qualité des services d’une manière générale. Les technologies permettent à la fois de gagner du temps en matière de traitement des dossiers mais aussi d’alléger les procédures.





« Le digital a le potentiel d’être un outil qui permet de renforcer la qualité de la relation entre les élus territoriaux et le citoyen. Il constitue également une opportunité majeure en termes de gain de temps et de moyens, à travers la communication et le commerce en ligne », a souligné le Ministre.





Les technologies peuvent aussi être mises au service de l’effectivité de l’intercommunalité. D’autant plus qu’au Sénégal, la signature du décret 2023-1040 fixant les modalités de coopération territoriale avec le décret sur l’intercommunalité balise le champ de coopération entre les collectivités territoriales.