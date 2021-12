Aménagement d’espaces verts : Le Port autonome de Dakar s’inspire du modèle du COUD

Le Port Autonome de Dakar (PAD) veut s'inspirer du modèle du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) pour l'aménagement d'espaces verts qu’il a réalisés à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Ainsi, après avoir obtenu une réponse favorable à sa demande de sollicitation pour venir s’imprégner de ce nouveau cadre de vie aménagé au sein et aux alentours de l’espace universitaire qui a fini d’impressionner plus d’un, une importante délégation du port de Dakar s’est rendue, ce lundi 27 décembre, à la Direction générale du COUD à l’Ucad. Ce, pour visiter les espaces verts afin de reproduire le modèle au port de Dakar.









Des espaces verts aménagés avec professionnalisme et détermination après s’être inspiré du modèle de Kigali





Sur place, Oumar Ndiaye, directeur du Port de pêche, et sa délégation, composée de la Brigade de l’environnement et du cadre de vie du port de pêche, ont été accueillis par le directeur adjoint du COUD, Khalifa Diagne, au nom du Dg. Ils ont eu droit à une visite guidée de l’ensemble des espaces verts qui ont été aménagés, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec professionnalisme et détermination par le département environnement du COUD après s’être inspiré du modèle de Kigali (Rwanda). Jadis en service tout court, ce département de l’environnement du COUD a été érigé à ce statut par le Directeur général, Maguette Sène. En effet, le chef du département de l’environnement au COUD, Saliou Fall, lui a fait visiter, tour à tour, les espaces verts tout en partageant les expériences et les réalisations dudit département.





« Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu en termes d’environnement et du cadre de vie »





A l’issue de la visite, le directeur du Port de pêche s’est dit « très satisfait » de ce qu’il a vu en termes d’environnement et du cadre de vie sur le terrain. Selon Oumar Ndiaye, la vision du Directeur général du Port autonome de Dakar, c’est d’avoir un port vert. Et au lieu d’aller à l’étranger pour « apprendre » ce qui se fait en ce sens, il a préféré rester ici à Dakar, et s’inspirer du modèle du COUD.

Pour la mise en œuvre du modèle au port, le directeur du port de pêche a émis son désir d’être accompagné par le département de l’environnement du COUD.