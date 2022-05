Aménagement et viabilisation de la Cité du Parc : La CGIS dévoile l’état d’avancement des travaux

Après 9 mois de commercialisation et 7 mois de travaux d’aménagement et de viabilisation, la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a organisé, ce mercredi 25 mai 2022, une visite à la Cité du Parc à l’honneur de ses clients et futurs acquéreurs. Ce, pour qu’ils puissent constater de visu l’état d’avancement des travaux sur le site. Ici, les travaux de terrassement sont bouclés à 100% et l’entreprise chargée de la viabilisation a démarré la deuxième phase des réseaux d’assainissement. La CGIS veille au grain pour que tous les travaux soient réalisés en 18 mois.



Au cours de la rencontre, qui a noté la présence du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, chargé du Logement, Mme Victorine Ndèye, du Directeur général de la CDC, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, du Directeur général de la CGIS, Abdou Khafor Touré, les équipes de la CGIS, des partenaires, entre autres, les clients ont eu droit à une visite guidée de l’ensemble du site. Ce qui leur a permis d’avoir une idée globale sur le développement de la Cité et des assurances de la CGIS.



Un investissement de 73 milliards



La Cité du Parc est un programme de promotion foncière de 30 hectares situé sur le site de l’ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar (Sénégal) que la CDC a acquis auprès de l’Etat du Sénégal à 60 milliards de francs Cfa, à raison de 200 000 francs Cfa le mètre carré. Et la CGIS S.A est chargée de commercialiser cette assiette foncière.



La CDC a ainsi entrepris un vaste programme de valorisation et de développement du site. En effet, après avoir acquis le foncier, elle a consenti un investissement supplémentaire de 13 milliards de francs Cfa pour viabiliser et aménager le site afin qu’il réponde aux normes modernes et durables. Pour ce faire, elle a confié les travaux à sa filiale la CGIS.



Une zone d’avenir



La Cité du Parc de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal est une zone d’avenir aménagée et conçue pour répondre aux exigences sociétales et environnementales des temps modernes. En effet, la CGIS va développer sur le site un quartier d’affaires et résidentiel, avec des rues de 20, 15 et 10 mètres de large. Elle sera dotée d’un centre commercial de 7 000 m2, d’une école élémentaire, d’un Lycée d’excellence, d’une clinique, des terrains multisport, d’une mosquée, des espaces verts.



A côté de la Cité, il y a un parc forestier urbain que l’Etat est en train d’aménager sur une superficie de 10 hectares. Ce qui fait de la Cité du Parc, un véritable pôle de développement de l’agglomération dakaroise.



Des parcelles entièrement viabilisées



Avec un titre foncier individuel et une vente devant le notaire, la Cité du Parc est la matérialisation d’une vision des pouvoirs publics pour faciliter l’obtention d’un habitat décent pour tous qui offre toutes les commodités en termes de cadre de vie sain, harmonieux et sûr. Ici, toutes les routes seront entièrement bitumées avec un réseau d’assainissement des eaux pluviales pour une tranquillité à tout moment. Un réseau d’éclairage public pour le confort des usagers et un branchement aux réseaux d’eau potable et d’électricité au pied de chaque parcelle sont aussi prévus.



Pour rentabiliser l’investissement, la CGIS a aménagé le site en 5 zones, allant des parcelles de 175 à 600 mètres carrés. Et le prix du mètre carré varie de 375 000 à 600 000 francs CFA, selon la zone. Et dans le souci de faciliter l’accès des Sénégalais à ces parcelles viabilisées, la CGIS S.A a mis en place un paiement progressif échelonné sur 24 mois, avec le versement d’un acompte de 40% du montant de la parcelle et le reste séquencé sur 18 mois.



A la date d’aujourd’hui, selon Abdou Khafor Touré, plus de 300 parcelles ont été vendues sur les 514 qui étaient disponibles.



20 milliards mis à la disposition de la SAFRU pour financer le programme des 100 000 logements



La Secrétaire d’Etat, chargé du Logement, après avoir magnifié cette opérationnalisation de la vision du président de la République par la CDC, a expliqué que c’est un modèle « cohérent » dans la mesure où l’Etat a décidé de mettre à la disposition de la SAFRU (Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine) 20 milliards sur les 60 milliards qu’il a vendu les 30 hectares. Ce, pour lui permettre de pouvoir aménager et développer les pôles urbains dans le cadre du programme des 100 000 logements.



La CGIS félicitée pour son travail



Le Dg de la CDC, pour sa part, a soutenu que c’est « la vision, la générosité » du Président Macky Sall qui, selon lui, permet aujourd’hui d’établir un modèle entre l’acquisition de cette assiette foncière et le programme des 100 000 logements.



Très content de ce qu’il a vu sur le terrain, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ a félicité chaleureusement le Dg de la CGIS, Abdou Khafor Touré, et son équipe pour tout le travail remarquable qui est en train d’être fait.



Un promoteur important de l’immobilier



A noter que la CGIS est une société anonyme au capital de 2 400 000 000 de francs Cfa. Acteur majeur du secteur de l’immobilier, elle attache un soin particulier aux économies d’énergie et à l’innovation. L’entreprise s’active dans le capital et l’investissement, le conseil, la transaction et l’assistance et la gestion immobilière. Bref, c’est un aménageur, un promoteur et un constructeur.



Avec la Cité du Parc, la CDC et sa filiale la CGIS S.A se positionnent incontestablement comme acteur majeur du développement durable de la cité et une référence dans le logement social et de standing au grand bonheur des familles sénégalaises.