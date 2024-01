Aminata Touré : "Nous allons former un bloc et battre Amadou Ba à 11 heures"

Recalée par le Conseil constitutionnel lors de la vérification des parrainages, Aminata Touré ne fera pas partie des candidats à l'élection présidentielle de 2024. Mais l'ex Première ministre refuse de céder. Venue participer à la conférence de presse organisée jeudi après-midi par des candidats victimes du même sort qu'elle, Aminata touré crie au vol et au scandale. Selon la candidate malheureuse, “le fichier que le Conseil constitutionnel utilise n'est pas fiable”. Mimi estime que les membres du Conseil constitutionnel ont fait “ exprès d'éliminer les farouches opposants qui inquiètent le président de la république pour tracer la voie de la réussite au candidat Amadou Ba”.



"Le conseil constitutionnel a fait exprès de nous écarter pour faciliter les choses à Amadou Ba. C'est injuste, scandaleux et honteux pour un pays qui se dit démocrate. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons former un bloc et battre Amadou Ba le 25 février à 11 heures", a-t-elle déclaré.