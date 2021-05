Amitié avec Sadio Mané, Carrière...Zoom sur Mame Balla Mbow, le “Serial rieur” sénégalais

Il s’est fait découvrir sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Publications, vidéos, actualités, Mame Balla Mbow parle de tout. Avec une touche qui lui est très personnelle : l’humour. “L’homme de Boune”, comme il se fait affectueusement appeler sait faire rire, sans forcer.





A cela s’ajoute, selon ses followers et internautes, l’humilité. En effet, malgré la vitalité de ses publications et contenus, Mame Balla Mbow reste “sympa” et “accessible ». Une posture qui lui a valu l’amitié de célébrités comme Sadio Mané.





Vu son succès sur les réseaux sociaux, Mame Balla Mbow se prépare à un show ce 28 Mai. L’humoriste est l’invité du premier numéro de l’émission « Hors Sujet » présentée par DJ Bara. Dans cette interview, Mame se dévoile, sans détour.