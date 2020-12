Amour, succès de son dernier album : Viviane parle

Viviane Chidid était l’invitée d’honneur, ce samedi, de l’événement organisé par Adja Ombellico.A la base, il s’agissait d’une soirée de gala avec les plus grands artistes de Dakar, qui, finalement n’a pas pu se tenir, à cause de l’arrêt des manifestations au Sénégal.Finalement, c’est un simple dîner précédé d’un plateau télévisé qui s’est tenu. De nombreux artistes y étaient. Parmi eux, la reine du Djolof Band.Au micro de Seneweb, elle parle de sa vie amoureuse, suite à son récent divorce, et du succès de son dernier album.