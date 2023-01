And Wakh Ak Askan Wi : Awa Ndiaye lance un nouveau mouvement et clame son indépendance

Awa Ndiaye, Présidente de la Commission des Données Personnelles (CDP) a porté sur les fonts baptismaux un nouveau mouvement dénommé And Wakh Ak Askan Wi. Une formation qui “ne va dépendre d'aucun parti politique”, estime-t-elle. “Un lancement national du mouvement est prévu le 12 février prochain à Dakar. Toutes les régions seront présentes à cette cérémonie grandiose. Des cellules seront également installées dans la sous-région et dans la diaspora”, annonce-t-elle, dans une déclaration que nous publions in extenso.