Ankara-2021 : GTI connecte les chefs d'entreprises sénégalaises et turques

Global Trading Innovation, la société promotrice du "B2B" entre la Turquie et le Sénégal lance sa campagne "Ankara-2021‘’ en Turquie.





A Ankara, Global Trading Innovation, détenteur de l'exclusivité du business forum international et son allié le groupe Bosphorus vont connecter les hommes d'affaires et chefs d'entreprises de différents pays d'Afrique à des partenaires et fabricants turcs à l'occasion du Forum Mondial de la Coopération.





Durant ce rendez-vous mondial, plus d'une centaine d'exposants turcs évoluant dans une quarantaine d'industries vont échanger avec les hommes d’affaires et chefs d’entreprises de pays africains.





Les entreprises turques offriront aux hommes d'affaires africains un portefeuille de produits dans les domaines de la construction, de l'agriculture, du textile, de la consommation etc...





Des réunions B2B se tiendront au cours de ce forum.





Global Trading Innovation, pour une excellente représentation du Sénégal à ce rendez-vous mondial sera accompagnée par ses partenaires traditionnels tels que le ministère du Commerce, le bureau commercial de l'ambassade de la Turquie à Dakar, la chambre de Commerce de Dakar et de tous les opérateurs qui désirent nouer des partenariats avec les entreprises turques.