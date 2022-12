Antoine Gilbert feat Backa Niang - Sablier

Antoine Gilbert compte déjà un C.V. bien rempli à son âge. Auteur-compositeur et Interprète et pianiste depuis plusieurs années qui touche autant à l'Afropop, RnB et hip-hop. En 2009, sa participation parmi les 50 finalistes du Canada à l'émission Star Académie devient, sans aucun doute, l'un des événements les plus marquants de sa carrière.





Il a chanté l'une de ses compositions au théâtre Olympia à Montréal sur le réseau TVA en direct

devant des millions de téléspectateurs En 2011, il est devenu le Visage de la marque Coca-Cola et de leur programme « La brigade du bonheur ».





Plusieurs de ses chansons ont obtenu un franc succès dont les chansons ''Dis-Moi, Bessala et Number One qui ont joués dans plusieurs stations de radios à rotation forte.

Tout ce succès lui a permis en août 2021 d'être recruté par Amadou Seck, fondateur de l'agence de management international basé au Sénégal et a eu l'occasion d'accompagner plusieurs stars internationales dont Dadju, Gims, Wally B Seck, l'Algerino, Sidiki Diabaté et Vegedream sur les grosses scènes allant du Canada en passant par Londres pour finir en beauté en Afrique. Aujourd'hui, Antoine n'a qu'une seule chose en tête.. Conquérir le monde avec sa musique.