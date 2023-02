Application des prix : L'opération coup-de-poing du Service Régional du Commerce de Dakar

Le service régional du commerce de Dakar a effectué une opération coup de poings pour le contrôle du respect des nouveaux prix des denrées de première nécessité, des services et produits de consommation courante dans la région de Dakar ce mardi. Pour pratique de prix illicite, des boutiquiers se sont retrouvés avec des saisies de bouteille de gaz de sac de riz, du pain, du riz entre autres produits. L’infraction leur a aussi été notifiée. Ils seront victimes d’amendes allant de 25. 000 à 100.000 F Cfa voire 1 million selon le calcul qui sera fait.









Il s’agit de retrait systématiquement du pain dans les boutiques, de renforcer le contrôle de la qualité en retirant systématiquement des circuits de distribution, tous les produits contrefaits, prohibés et périmés, renforcer le contrôle sur l'eau de boisson et veiller au respect des prix en vigueur (riz, huile, sucre, pain, gaz et farine). Dans la même dynamique, le service régional de Dakar a mené une politique de communication et de sensibilisation en direction des opérateurs économiques et des consommateurs, sur l'importance et la portée des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la préservation de leur pouvoir d'achat. Ces opérations se tiennent tous les mois pendant trois jours et dans toutes les régions. Il faut noter qu’en plus de ce contrôle spécial, tous les jours, les agents sont sur le terrain selon Serigne Diaw commissaire, chef de service régional de Dakar.