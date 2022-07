Appui aux commerçants de la région de Dakar : Guédiawaye et Pikine reçoivent 250 millions de F CFA

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’Appui aux commerçants de la région de Dakar, la ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire a procédé à la remise de financement aux commerçants des marchés de la région de Dakar. Première étape ce jeudi, le marché Sandika de Pikine où 20 marchés se sont réunis pour recevoir leurs chèques. Une enveloppe initiale d’un milliard de Francs CFA a été dégagée pour la mise en œuvre de ce programme. Au niveau du département de Pikine, la Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Femmes de Pikine et la Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Femmes de la Zone de Pikine (MEC-FEMZOP) ont été retenues comme partenaires. Sur la base des arbitrages effectués en relation avec les délégués des marchés, un montant de 150 millions de Francs CFA a été mis à la disposition des commerçants du département de Pikine.





Autre étape, le marché Khelcom », dans la Commune de Wakhinane Nimzatt, avec 14 marchés financés . Un montant de 100 millions de Francs CFA a été mis à la disposition des commerçants du département de Guédiawaye. Zahra Iyane Thiam a ainsi invité les bénéficiaires à respecter les délais de remboursement pour permettre à d’autres de bénéficier des financements…