Appui aux projets innovants: La Der et l'ambassade de France co-financent le FSPI à hauteur de 2 millions d'euros

La déléguée générale de la DER/FJ, Mame Aby Sèye, a signé, ce lundi 28 mars, une convention de partenariat avec l'ambassadeur de la France au Sénégal. Ce, dans le cadre du lancement du Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) qui consiste à appuyer les entreprises. Au siège de la Der, la délégation française avec l'appui de plusieurs partenaires a renouvelé son engagement de faire dans la promotion des innovations numériques.









Au nom de l'équité territoriale, la déléguée dans sa nouvelle mission, n'a pas omis de rappeler la vocation de la Der qui accompagne les interventions au profit des femmes et des jeunes et qui ne cesse d'agir pour "faire du Sénégal un territoire d'innovations" en soutenant tous les projets portés par les Sénégalaises et Sénégalais.





Ce projet FSPI, co-financé à hauteur de 2 millions d'euros dont 1 million par la Der et l'autre million l'ambassade de France, appuie à l'accélération des entreprises tech sénégalaises. Il permettra au-delà de financer les entreprises, de soutenir des réseaux d'investisseurs et de promouvoir la visibilité des startups sénégalaises au sein des investisseurs étrangers. Ce programme favorisera également la collaboration des startups sénégalaises et françaises et "répond ainsi à un enjeu majeur d'accès au financement des jeunes entreprises", déclare Mame Aby Sèye.





Selon l'ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot, ce projet permet d'abord de fédérer l'écosystème tech sénégalais autour d'une plateforme digitale de rencontre entre investisseurs et startups, d'augmenter les chances de réussite de levées de fonds, d'accompagner la montée en puissance de réseaux d'investisseurs au Sénégal et enfin de soutenir le financement. Ce copilotage est selon lui, "le résultat d'un travail collectif de réflexion et d'élaboration de ce programme" et cette parité est le socle du partenariat que la France veut nouer avec le Sénégal et l'Afrique en général.