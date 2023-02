Après 4 ans de travaux : Le stade de Mbacké sera livré dans 2 mois, selon Yankhoba Diattara

Après 4 ans de travaux : Le stade de Mbacké sera livré dans 2 mois, selon Yankhoba Diatara

Après une longue attente, la jeunesse du département de Mbacké va étrenner son stade omnisports qui sera fonctionnel dans deux mois. L'assurance a été donnée ce vendredi par le ministre des Sports.





À la tête d'une forte délégation, Yankhoba Diattara a été accueilli par le maire de Mbacké. L'hôte de Gallo Ba a effectué une visite de terrain, pour s'enquérir de l'état d'exécution des travaux du stade de Mbacké qui ont redémarré depuis 2019, constate Seneweb.





"Nous avions un projet de construction du stade de Mbacké. Aujourd'hui, à l'issue de la visite de chantier, nous pouvons constater que le gazon synthétique est fonctionnel, la tribune de 2 500 places est en phase terminale. Il ne reste que le carrelage et également deux plateaux dont l'un pour le basket et l'autre pour le handball" déclare le ministre des Sports devant la presse.





Au terme de sa visite du chantier, Yankhoba Diattara a rassuré la jeunesse de Mbacké que ce bijou sera fonctionnel dans deux mois. "L'entreprise est engagée à livrer l'intégralité du projet dans deux mois. Je vous demande de patienter un peu encore. Le maire Gallo Ba a pris toutes les dispositions avec la Senelec pour que l'électricité soit disponible au niveau du stade", a-t-il promis.





L'édile de Mbacké, par ailleurs ministre de la Fonction publique, espère que le président Macky Sall viendra en personne inaugurer ce stade. Pour lui, le modèle de gestion est en cours de traitement et la mairie de Mbacké s'est engagée à livrer l'électricité dans les prochains jours.