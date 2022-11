Après avoir levé 150 millions de dollars sur le marché : Aissatou Touré , Dg de Yassir, dévoile les perspectives de la start-up au Sénégal

Yassir, une marketplace en ligne offrant des services à la demande tels que le transport, la livraison de repas et de courses, ainsi que des services financiers, a annoncé le 7 novembre 2022 avoir levé 150 millions de dollars en financement de série B. L'investissement a été mené par BOND, l’une des plus grandes firmes de capital risque de la Silicon Valley, avec la participation de Y Combinator, le plus grand accélérateur de startups au monde, DN Capital, Dorsal Capital, Quiet Capital et Stanford Alumni Ventures, ainsi que d’autres investisseurs existants et stratégiques.





Après avoir levé 193,25 millions de dollars au cours des cinq années qui ont suivi le lancement de la société, il s'agit désormais de la startup la plus valorisée d'Afrique du Nord et l'une des sociétés les plus valorisées d'Afrique et du Moyen-Orient. Avec cette dernière levée de fonds, Yassir prévoit d'étendre sa portée dans la région et principalement dans de nouveaux marchés comme celui du Sénégal qui pour rappel est le 1er pays en Afrique Subsaharienne où la marque a lancé ses services depuis Mars 2022.

Dans un entretien accordé à Seneweb, Aissatou Touré, Directrice générale de Yassir Sénégal, détaille les ambitions de la start-up, notamment sur le plan local.