Après l'accident tragique de Kaffrine, les prescriptions du Khalife général des Tidianes

Comme annoncé hier, le Khalife général des Tidianes s'est exprimé, ce lundi, sur le drame qui s'est produit hier à Kaffrine. Un accident qui a engendré le décès de 39 personnes. Dans ce message transmis par Serigne Babacar Sy Abdou, Serigne Babacar Sy Mansour a invité les chauffeurs à se conformer aux lois et règlements du code de la route en évitant tout comportement dangereux pouvant occasionner des accidents de la route.





Le Khalif a, en outre, lancé un appel au Chef de l'Etat et à son gouvernement afin qu'ils prennent des mesures fortes pour éviter les accidents. Il a également prescrit de renforcer la sensibilisation et la prévention. Serigne Babacar Sy Mansour n'a pas manqué de prier pour les défunts et d'exhorter les Sénégalais à accepter la volonté divine.