Après la plainte, la série "Thiey Adji Sarr" change de nom et devient...

Le producteur de la série "Thiey Adji Sarr" fait marche en arrière. Après la polémique sur les réseaux sociaux et une plainte annoncée par son avocat, Me El Hadji Diouf, la série qui portait le nom de l'accusatrice d'Ousmane Sonko pour viol dans l'affaire "Sweet Beauty" a changé de nom et devient “Baline Coumba Baline”.