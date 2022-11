Après le député Cheikh Seck : Oumar Youm ‘’blanchit’’ Mamour Diallo

«Vous avez parmi les directeurs généraux de votre département (de l'Eau et de l'Assainissement) Mamour Diallo. Il a été accusé à tort et traité de tous les noms d’oiseaux dans ce pays. La dignité humaine est sacrée. Il y a des accusations qui ne tiennent pas la route et la chambre d’accusation de la Cour suprême a permis la manifestation de la vérité», a dit Oumar Youm pendant l’examen du budget du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, en plénière à l’Assemblée nationale. Les détails dans la vidéo