Après Ousmane Sonko, Abdou Guité Seck chante Bassirou Diomaye Faye

Après sa chanson intitulée "Togne Naniou la Togn Say Sopé" dédiée au Premier ministre Ousmane Sonko et qui a eu un succès incontestable et qui a fait la fierté des patriotes, le chanteur Abdou Guité Seck revient en force.





Cette fois-ci, le fils de Saint-Louis célèbre la brillante victoire de Bassirou Diomaye Faye lors de la dernière présidentielle dans "Ndam", la victoire.





Dans cette œuvre musicale, l'artiste invite les citoyens sénégalais à prêter main-forte au président de la République Bassirou Dimaye Faye qu'il qualifie de "diamant noir" afin de réussir sa mission de redonner un nouveau visage au Sénégal.

Dans la chanson, le musicien a mentionné que le président Diomaye a été choisi par les Sénégalais et que ces derniers, qui ont placé leur confiance en lui, vont l'accompagner dans cette lourde tâche.





Abdou Guité n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Mor Talla Guèye, Papito, Papa Abdoulaye Touré, Ami Dia,Outhmane Diagne, Falla Fleur, Hanibal Djim et feu Mariama Sagna. Il a loué leur courage et leur détermination.