Après un long retrait de la scène musicale: Abou Diouba Deh va marquer son retour

Une bonne nouvelle pour la communauté mauritanienne et des Sénégalais du Fouta. Abou Diouba signe son retour sur la scène musicale avec de belles surprises destinées à ses fans. Après une petite absence due à la pandémie de COVID19, l'artiste a décidé de mettre fin à sa retraite. Il sera en tournée nationale intitulée ''Jabbal Pinal Tour'' 2023/24. Abou Diouba Deh et son orchestre le ''Jaayré Ngueendi'' seront les dimanche 17 et lundi 18 septembre 2023 à la place publique de Ranérou pour un méga concert.





Une occasion pour le chanteur d'installer la cellule départementale de ''Yonti Ummade'' (le temps de l'action). Un mouvement consacré au développement inclusif et à une citoyenneté participative. En outre, Abou Juba Déh prépare la sortie prochaine de son nouvel album. Le chanteur est très suivi au Sénégal et en République islamique de Mauritanie. Il fait partie de ceux qui ont fait rayonner la culture Peul avec sa musique. Il a accompagné et formé beaucoup de chanteurs parmi eux, on peut citer la diva Fatou Laobé qui a toujours assuré les chœurs dans ses chansons.

Seneweb vous propose de redécouvrir une de ses meilleures chansons " Béli Séno"