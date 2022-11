Arachide : Le prix fixé par l'État et l'arrestation de deux camionneurs à Kaffrine mettent en colère les paysans

La campagne de commercialisation a démarré. Mais Abdoulaye Thiam du syndicat des cultivateurs, éleveurs maraîchers de Kaolack dénonce l'attitude des autorités qui interdisent aux paysans de vendre leurs récoltes au delà du prix fixé par le gouvernement.



" On nous a signalé a Kaffrine que les autorités ont arrêté deux camions parce que les gens ont acheté à plus de 275 frs", déplore-t-il. Et prévient qu'ils ne vont pas l'accepter, avant de faire savoir que les autorités ont lancé la traque des cultivateurs dans les marchés du Sine. Abdoulaye Thiam lance un appel à l'État du Sénégal et l'exhorte à respecter les droits des cultivateurs.