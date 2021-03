Arnaque au môle 10 : Agnès Basséne escroquée de plus de 50 millions

Une affaire d’escroquerie au môle 10 du Port autonome de Dakar. Une mareyeuse du nom de Agnès Bassène s’est fait arnaquer pour un montant de 54 millions. Le 05 mai 2020, Agnès avait acheté, auprès du Libanais Alan Archil, deux conteneurs de poissons Brotola ainsi que 500 cartons de poissons Dorade d’une valeur de 54 millions de francs CFA destinés à l’exportation. Le paiement a été fait en deux tranches, avec un premier versement de 24 millions francs CFA en date du 06 mai 2020 et un second versement de 30 millions francs CFA en date du 08 mai 2020, effectués entre les mains de Babacar Ndione, employé de Alban Pêche - SARL (documents à voir dans le reportage).A la réception du reste de la marchandise au port d’Abidjan, il fut constaté que la mensuration et le grammage des poissons Brotola ne correspondaient pas à ceux convenus dans le contrat de vente. Il s’est trouvé que les poissons Brotola G et M indiqués dans les cartons envoyés correspondaient en réalité à ceux de petite et moyenne taille. Un état de fait constaté dans le rapport d’expertise du cabinet d’expertise OMEGA Marine - CI en date du 02 juin 2020.Abus de confiance, arnaque, deal ? La réponse dans cet élément. Regardez !