Arrêt sur image : Quand Sonko refuse d'utiliser le micro de la Rts..

Les leaders de la coalition Yewwi Askan wi ont participé aujourd'hui à une caravane dans la région de Thiès. Comme d’ordinaire, les pontes de la coalition se sont adressés tour à tour à la population. Le bal a été ouvert par Déthié Fall, mandataire de la coalition, dans le département de Tivaouane en face de la maison de Serigne Moustapha Sy. Après la prise de parole des différents candidats de Yewwi dans la localité, ce fut au tour de Ousmane Sonko, la tête de liste nationale, de prendre la parole.





Contre toute attente, le leader de Pastef a demandé à ce qu'on enlève le micro de la chaîne publique, la Rts. Et pour cause, Sonko considère qu'il n'y a aucune utilité pour lui d'utiliser ce micro : "Macky Sall avec son administration et sa justice a tout fait pour injustement écarter notre liste de titulaire donc la Rts ne diffusera jamais mon passage" .





Poursuivant, le chef de file des "Patriotes" regrette le fait que "l'opposition ne passe à la Rts qu’ en période de campagne électorale alors que c'est grâce à l'impôt des Sénégalais que la Rts existe". "La Rts ne diffuse que les choses ayant trait à Macky Sall alors que les textes lui imposent de faire des émissions plurielles et de donner accès à l'opposition", a-t-il déclaré.