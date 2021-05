Artiste peintre: Manel Ndoye raconte le Ndaw rabbine à travers ses tableaux

La danse mythique des lébous a décidément conquis l’artiste peintre Manel Ndoye. Ce jeune diplômé de l’école des Beaux-arts et major de sa promotion expose jusqu’au 31 mai ses tableaux inspirés du Ndawrabin, une danse culte chez les lebous qui rappelle la bravoure des pêcheurs.