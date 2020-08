Assainissement de la Cité Soleil et environs : Les ouvrages réceptionnés et mis en service

Les populations de la commune de Dalifort Forail (Pikine) peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, les travaux du projet d’assainissement de la Cité Soleil et environs, lancés par le gouvernement du Sénégal à travers l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) il y a quelques années, viennent d’être bouclés. Les ouvrages d’assainissement ont été réceptionnés et mis en service par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, en présence du Directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, du Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, du Préfet de Pikine, du maire de la commune de Dalifort Forail, Idrissa Diallo, de l’honorable député Awa Niang, des délégués de quartiers à Dalifort, entre autres. La cérémonie officielle d’inauguration a eu lieu, ce jeudi 6 août 2020, à la station de pompage des eaux usées sise en face de l’hôtel Hacienda à Dalifort.





Un projet composé de trois volets





Il s’agit ici, d’un réseau d’évacuation des eaux usées de 31,1 kilomètres, de 2760 branchements à l’égout, de deux (02) stations de pompage, d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales d’un linéaire de 5,88 kilomètres, et enfin, d’un réseau de voirie en pavé autobloquant de 13,2 kilomètres de longueur.





Près de 30 000 habitants impactés





Le ministre, après avoir coupé le ruban, dévoilé la plaque inaugurale, visité les installations et mis en service la station de pompage, a souligné l’importance et la portée du projet dans cette zone où jadis la majeure partie des populations avait fini d’abandonner leurs maisons à cause des inondations et la stagnation des eaux usées dans les maisons et dans les rues tout au long de l’année.





A en croire Serigne Mbaye Thiam, aujourd’hui, ce projet d’assainissement réalisé par l’Onas a permis à 28 000 personnes d’avoir un accès direct à un assainissement collectif dans la Cité Soleil et environs, d’atténuer les inondations dans la commune de Dalifort Forail, d’améliorer de manière significative la mobilité des personnes et des biens, et enfin, de participer à la création d’emplois dans la localité. Il va toucher également 22 000 personnes indirectement dans la commune de Hann Bel-Air dont le réseau d’assainissement y sera connecté.





Un investissement de près de 12 milliards





Financé à hauteur de plus de 11 milliards 996 millions de francs Cfa TTC par l’État du Sénégal, avec le concours sous forme de prêt de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) et du Fonds de l'Opep pour le développement international (Ofid), l’objectif dudit projet était d’«améliorer de façon significative les conditions de vie et de santé des populations en favorisant l’accès durable aux services publics d’assainissement».





Les félicitations du ministre au Dg de l’Onas





Le ministre de l’Eau et de l'Assainissement a profité de l'occasion pour féliciter le Dg de l’Onas, Lansana Gagny Sakho ainsi que ses collaborateurs pour le travail de titan qu'ils ont eu à abattre pour la réalisation dudit projet au profit des populations.





Un sentiment de «fierté et de joie»





Les populations de la commune de Dalifort avec à leur tête le maire, ont magnifié et apprécié à sa juste valeur le projet avant de remercier vivement le président de la République, Macky Sall, pour avoir allégé la souffrance des habitants de la localité en matière d’assainissement. «C’est un sentiment de fierté et de joie qui nous habite aujourd’hui en tant que Daliforois qui avons subi des supplices dans le cadre des inondations. Alors si un projet arrive pour régler tous ces problèmes, en faire de vieux souvenirs, nous ne pouvons que nous en réjouir et d’être très contents et remercier tous ceux qui ont eu à initier, à financer le projet, particulièrement le Chef de l’État», a laissé entendre le maire Idrissa Diallo, non sans inviter les populations à en faire bon usage.





«Une satisfaction totale»





Le délégué de quartier, El Hadj Mame Kor Fall, par ailleurs, secrétaire général de l’association communale des délégués de quartier de Dalifort Forail, après avoir exprimé un sentiment de satisfaction «totale», a promis que ses collègues et lui ainsi que les jeunes de la commune ne ménageront aucun effort pour la sauvegarde et une utilisation optimale des ouvrages réalisés.





A rappeler que ce projet d'assainissement de la Cité Soleil et environs est réalisé dans la ville de Pikine et plus précisément dans la commune de Dalifort Forail. Les quartiers initialement concernés par le projet sont : la Cité Soleil, la Cité assurance, la Résidence Hacienda, la Cité Eaux et Forêts, la Cité Dakar marine, la Cité gendarmerie, le quartier Dalifort, le lotissement de la marine, la Cité Belvédère, la Cité Poste, et enfin, Générale foncière. D'autres quartiers ont été rajoutés au projet à travers un avenant. Il s'agit, de Touba Séras, Deggo, Mor Maty Sarr, Cité mairie et Darou Salam.