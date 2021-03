Assaut des forces l'ordre dans une maison : Voici les images et les témoignages des victimes à Fass

La scène relève d'un film d'horreur. Et les victimes et témoins ne trouvent pas d'explication logique après l'acte posé par ces éléments supposés appartenir à la gendarmerie nationale, qui ont tué froidement une personne et en ont blessé d'autres, lundi dernier, lors des violentes manifestations qui ont précédé la libération d'Ousmane Sonko. D'abord il leur a fallu escalader les murs au lieu de passer par l'entrée de la maison. Une violation de domicile flagrante qui révolte la famille Mbaye, notamment le père, trouvé sur les lieux. D'ailleurs une jeune fille a été atteinte au pied par une balle. Une autre a eu la tête éclatée par des tirs d'armes à feu.





Témoin du drame qui s'est joué sous ses yeux, M. Mbaye déroule, pour Seneweb, le récit d'une traque de manifestants qui a mené ces hommes en uniformes jusque dans l'intimité de son domicile qui sera le théâtre d'un drame, avec la mort d'une personne criblée de balle au point de devenir méconnaissable. Les visiteurs du jour laisseront, dans leur fuite, des talkie-walkie qui seront la preuve formelle de leur présence du les lieux, en dehors de vie qu'ils ont arrachée et des blessés dans un état sérieux.