Assemblée nationale : En réponse au PM, le bureau annule le débat d'orientation budgétaire

Va-t-on vers une crise institutionnelle entre l'exécutif et le législatif ? On n'en est pas loin. Répliquant à la décision du premier ministre Ousmane Sonko de tenir sa déclaration de politique générale (DPG) devant un jury populaire en lieu et place de l'Assemblée nationale si le règlement intérieur n'est pas remis à jour, les députés de Benno Bokk Yakaar ont fait annuler le débat d'orientation budgétaire qui devait se tenir ce samedi 29 juin 2024.





L'information a été donnée par le député Abdou Bara Dolly et confirmée par le vice-président Abdou Mbow. À les en croire, la décision a été actée en réunion du bureau et en conférence des présidents de l'Assemblée nationale, en début de matinée. Le groupe parlementaire du régime déchu a usé de sa majorité pour bloquer les travaux d'orientation ô combien cruciaux pour l'exercice budgétaire 2024-2025. D'ailleurs cette plénière devait marquer la clôture de la session ordinaire 2023-2024 de l'Assemblée nationale.









«Le premier ministre Ousmane Sonko a réduit l'Assemblée nationale à sa plus simple expression. Donc le bureau de la représentation nationale a décidé souverainement de surseoir au débat d'orientation budgétaire qui devait se tenir ce jour», confirme Abdou Mbow.









Pour rappel, depuis plus d'une semaine le débat fait rage autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre qui devait se soumettre à l'exercice au plus tard trois mois après sa nomination, selon les dispositions antérieures du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Seulement, celui-ci a connu un toilettage en 2019 lors de la suppression du poste de premier ministre.





Selon les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan wi, ces dispositions ont frauduleusement été réintégrées dans le règlement intérieur en 2021 lorsque la fonction de chef du gouvernement a été rétablie, ceci sans passer par le circuit normal (adoption d'une loi organique modifiant le règlement intérieur).