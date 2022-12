Affaire Amy Ndiaye : Le coup de gueule de Guy Marius Sagna contre…

L’activiste Guy Marius Sagna est formel. Selon lui, les députés de la majorité BBY ont comme mission d’insulter leurs collègues de l’opposition. Il a, en outre, déploré l'utilisation de certaines femmes comme «des objets». « Les députés de Wallu Sénégal et de Yewwi Askan Wi (YAW) sont des victimes du président Macky Sall qui a fait le choix de ternir l’image de la cette législature par tous les moyens », a lancé le député. A ses camarades de l’opposition, il a indiqué : «N’ayez pas à avoir honte. Moi, je n’ai jamais insulté aucun député, et je ne leur ai jamais coupé la parole. Ceux qui s'indignent aujourd’hui de manière hypocrite, où étaient-ils lorsque Mariama Sagna de Pastef était lâchement assassinée dans des conditions troubles à Keur Massar ? ». Dans la foulée, Guy Marius Sagna a rappelé les cas de «tortures suivies de décès » de Pape Sarr (Thiaroye), Elimane Touré (Commissariat du Port), Seck Ndiaye. « Et on nous parle de justice », a-t-il fulminé. Se tournant vers Ismaïla Madior Fall, le parlementaire assène : «Vous êtes le ministre de l’Injustice. Vous êtes un nervi constitutionnel, un risque budgétaire, vous êtes une menace pour la paix et la sécurité dans ce pays ». Vidéo !