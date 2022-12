Assemblée nationale : Sira Ndiaye et les 30 secondes pour Amy Ndiaye Gniby

La député Amy Ndiaye est l’absente la plus présente à l’Assemblée nationale. Et ce, depuis les incidents du jeudi 1er décembre, lors du vote du budget du ministère de la Justice. Alors qu’elle est toujours hospitalisée à l’hôpital Principal de Dakar, ses collègues ont pris une décision, ce samedi 3 décembre. «Toutes les femmes parlementaires de Benno Bokk Yakaar, qui sont passées devant le pupitre pour leurs plaidoyers, ont pris 30 secondes de leur temps pour Amy Ndiaye de Gniby », informe Sira Ndiaye, surnommée la «Lionne» de Mbour.





La député, a ainsi, déclaré, après l’écoulement des secondes indiquées : «Aujourd'hui en plénière pour l'examen du projet de budget du ministère des Pêches et de l'Economie maritime, nous avons marqué 30 secondes de pause pour manifester toute notre indignation suite aux attaques violentes et barbares exercées sur notre collègue et sœur Amy Ndiaye et nous lui renouvelons tout notre soutien ». Rappelant que la victime a été «agressée physiquement et humiliée devant le monde entier à l’hémicycle », Sira Ndiaye de saisir l’occasion pour faire savoir à l’opinion nationale et internationale «que toutes les femmes sont debout pour que justice soit faite et dire plus jamais ça ! ».





Par ailleurs, elle a exposé les difficultés auxquelles est confronté le secteur de la pêche. Sur ce, elle a plaidé pour une solution durable contre la rareté des ressources et un soutien sans faille de l’Etat à la pêche artisanale. Pour finir, Sira Ndiaye a invité les autorités à discuter davantage avec les acteurs de ce secteur. Vidéo !