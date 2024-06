Assises de l’entreprise 2024 : Baïdy Agne liste ses attentes au gouvernement pour un Sénégal souverain, juste et prospère

Les assises de l’entreprise 2024 se sont ouvertes ce jeudi 27 juin, à Dakar, au Sénégal, sur le thème : « Le Partenariat public-privé et le contenu local ». Organisée par le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), ce grand rendez-vous annuel incontournable du parti de l’entreprise est une occasion propice pour échanger sur le climat des affaires, les perspectives de croissance économique et la situation de l’investissement privé au Sénégal et au sein de l’espace régionale. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, en présence de ses collègues en charge de l’Industrie et du Commerce ; de la Formation Professionnelle ; du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions ; de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire ; du secrétaire d’Etat au développement des Petites et moyennes industries ; du président du CNP, Baïdy Agne ; entre autres.









« Les attentes de l’entreprise et de ses partenaires-travailleurs sont pour plus de croissance économique et de progrès social »





A l’occasion, le président du CNP est revenu sur les enjeux de l’heure. « Nous entrons dans une nouvelle ère pour un Sénégal souverain, juste et prospère. La dynamique républicaine de gouvernance qui s’installe est celle du patriotisme, de la citoyenneté, de l’équité, de la cohésion, de la justice, ainsi que des relations de confiance et d’engagement Etat/secteur privé », a soutenu M. Baïdy Agne.





Selon lui, les attentes de l’entreprise et de ses partenaires-travailleurs sont pour « plus de croissance économique et de progrès social ». « Être à l'écoute du parti de l'entreprise, c’est prendre le ‘’pouls’’ de l’activité économique et de la justice sociale. Un parti de l’entreprise dont l’action quotidienne se résume à faire comprendre ce qu’est l’Entreprise, les risques d’investir, les enjeux et contraintes aussi bien pour elle que pour la nation. Cette entreprise qui n’est pas une charge pour la Nation... mais plutôt ce partenaire contributeur fiscal. Cette entreprise qui n’est pas un lieu de privation et de discrimination pour les travailleurs... mais plutôt ce partenaire de la promotion sociale, de l’égalité des chances et de revenus décents pour la jeunesse, les travailleurs et les retraités. Aimer l’Entreprise, c’est aimer le Sénégal ! Aimer le Sénégal, c’est investir au Sénégal ! Ce qui est ‘’Bon’’ pour l’entreprise, est ‘’Bon’’ pour le Sénégal », a-t-il souligné.





Le président du Conseil national du patronat du Sénégal a ainsi soumis quelques propositions au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, venu représenter le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui sont le fruit de réflexions et de travaux antérieurs que le CNP a réalisés. Il s’agit de « préserver les acquis majeurs du dispositif réglementaire et juridique régissant le partenariat public/privé ; de renforcer les pouvoirs de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) dans les mécanismes de contrôle et de suivi de ses décisions ; de réserver exclusivement les ressources du Budget consolidé d’investissement (BCI) aux entreprises à capitaux majoritairement nationaux créatrices d'emplois durables ; et enfin, d’élargir le contenu local dans des secteurs porteurs de croissance et stratégiques par la mise en place d’une loi de portée générale sur le contenu local, permettant ainsi aux départements ministériels concernés de procéder à des déclinaisons réglementaires et juridiques en fonction de la nature du secteur d'activités ciblé ».