Assises de l’entreprise : Le secteur privé national à l’honneur

Dans sa marche vers l’émergence à l’horizon 2035, le Sénégal peut s’appuyer sur ses entreprises privées. C’est la principale conclusion qui ressort de la première journée des Assises de l’entreprise qui se tiennent les 16 et 17 février à Dakar. Organisé par le Conseil national du patronat (CNP), l’évènement a été marqué par la présence de plusieurs autorités dont le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l’économie.









Faisant part de sa satisfaction par rapport à la tenue de cet évènement, le président du CNP, Baïdy Agne, a profité de cette occasion pour plaider en faveur du secteur privé. « Certes nous comprenons les arbitrages de l’Etat régulateur en réponse aux chocs exogènes. Faut-il subventionner, s’endetter ou les deux ? Toutefois, il est urgent que l’entreprise ait cette visibilité sur la date de paiement de la dette intérieure échue », a-t-il souhaité. A cette requête, le Premier ministre, Amadou Ba, a annoncé qu’une rencontre aura lieu prochainement entre ces acteurs et le ministre des Finances.





Le chef du gouvernement a, par la suite, reçu des mains du président du patronat, le label CNP "RSE et développement durable". Suite à cette remise, le CNP a procédé à la récompense d’autres entreprises exerçant sur le territoire national et qui se sont démarqués de par leur leur gouvernance, leur éthique, l’environnement et le développement durable…