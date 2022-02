Athlétisme : Les premiers olympiens sénégalais honorés par le CNOSS

Le comité national olympique sportif sénégalais en présence de son président, Mamadou Diagna Ndiaye, a honoré ce jeudi 17 février des légendes vivantes du sport sénégalais. Il s'agit des premiers athlètes sénégalais ayant participé aux jeux olympiques de 1964 à Tokyo. Une performance historique qui a nécessité ce devoir de mémoire 58 ans plus tard par l'attribution de prix aux 4 derniers des mohicans en présence de leurs familles respectives. Il s’agit d’Amadou Gakou, Mamadou Sarr, ancien champion du Sénégal du 400 mètres haies ; Malang Mané, ancien champion du Sénégal du 100 mètres ; Mambaye Ndiaye, ancien champion du Sénégal du 800 mètres.





Dans ce lot de sportifs se trouve Amadou Gakou, ancien champion du Sénégal de 400 mètres et détenteur du record de la discipline au niveau national jusqu'à nos jours. 4 ans après ses premiers JO (1964), il participe à ceux de Mexico en 1968. Là-bas, il ira en finale et va terminer à la 4e place avec un temps de 45'01. Bien qu'au pied du podium, sa performance lui permet de battre le record du Sénégal et d'Afrique. Ce dernier à l'inverse du premier record sera battu 2 ans plus tard. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas caché leur joie et ont lancé un plaidoyer à l'endroit des autorités pour un meilleur suivi des générations futures d'athlètes.





Le président du CNOSS, Mamadou Ndiaye, a assuré qu'un accompagnement de ces personnages emblématiques du sport sénégalais sera effectué pour services rendus au sport sénégalais.