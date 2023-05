Auchan lance la deuxième édition du Bachelor en commerce et distribution

Une approche inédite et bénéfique pour la jeunesse. La société spécialisée dans la grande distribution au Sénégal, Auchan, a présidé, ce vendredi 26 mai, la deuxième cohorte du Bachelor en commerce et distribution en collaboration avec l'école de commerce Supdeco.









Lancée en 2018, cette initiative vise à former des étudiants dans les métiers de la grande distribution tout en mettant en pratique ces acquis à Auchan (l'alternance) sur une période d'un an. Adja Fall, directrice du développement RH à Auchan Sénégal, revient sur le bien-fondé de ce projet : « Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'au niveau de certains de nos métiers, que ce soit dans les services d'appui, en magasin ou en entrepôt, il y avait un gros besoin de professionnalisation. L'idée c'était vraiment d'aller chercher la partie théorie avec une école de renom qui offre à ces jeunes une formation de qualité et on peut s'appuyer sur leur expertise grâce à leur expérience ».





Les grandes particularités de cette initiative sont qu'en plus de bénéficier d'une formation entièrement financée par Auchan, les récipiendaires seront à terme recrutés par la société. Les candidatures à cette formation étaient ouvertes à tout le monde. Les prérequis exigés étaient un bac +2 avec tests à l'appui.





Puis, une sélection sur la base des meilleures notes a été effectuée. Au total, plus de 9000 candidatures ont été reçues, 40 ont passé des entretiens et 20 ont été sélectionnées.





Au cours de cette cérémonie de lancement, des étudiants de la première promotion de ce Bachelor étaient présents. Ils ont fait des témoignages sur l'apport de cette formation dans leur parcours professionnel qui s'écrit jusqu'à présent au sein d'Auchan Sénégal.





Présent à cette cérémonie, le directeur adjoint du groupe Supdeco a salué la collaboration avec Auchan : « en tant que grande école, notre mission, c'est de former pour l'entreprise. En cela, avoir un partenaire comme Auchan qui investit autant pour son personnel et qui accompagne, c'est un plaisir de travailler avec eux ».