Audit du fichier électoral : Graves révélations sur le Cabinet ERA

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a fait de grosses révélations sur le cabinet ERA choisi pour auditer le fichier électoral.Selon les informations du parti libéral reprises par L'AS et Rewmi Quotidien, ERA a été choisi sans en avoir l’expertise.En effet, ce cabinet a eu à travailler dans le passé sous la commande de Antoine Felix Diome, alors procureur spécial à la CREI lors du procès Karim Wade, révèle le député libéral Toussaint Manga.Mieux, l'actuel ministre de l’Intérieur avait déjà fait appel aux services du Cabinet ERA Baker Tilly dirigé par l'ancien Directeur général de La Poste Iba Joseph Basse, tout comme à ceux du cabinet ADD Value de Abdoulaye Sylla.Ce n’est pas tout. ERA est un cabinet d’expertise comptable qui a seulement six employés sénégalais de niveau cadre et dont la compétence se limite aux entreprises individuelles et aux groupes de société intervenant dans les secteurs économiques.Pire, les soi-disant experts étrangers retenus pour l’audit du fichier électoral ne sont pas des employés d’ERA Baker Tilly mais de simples sous-traitants extérieurs.