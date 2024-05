Augmentation du prix de l'eau : Cheikh Tidiane Dièye rassure

Le gouvernement du Sénégal n'envisage pas une augmentation du prix de l'eau. C'est une assurance du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.





Dans un entretien accordé à l'Agende de presse sénégalaise (APS), Cheikh Tidiane Dièye rassure : « On pourra régler les problèmes de Sen'Eau et de Sones sans passer par cette solution d'augmentation du prix de l'eau. »





Monsieur Dièye affirme qu'à sa prise de fonction, il a trouvé « un contrat d'avenant qui décidait de revoir un peu à la hausse le prix de l'eau, parce qu'il y a une sorte de déséquilibre et de difficultés au niveau de Sen'Eau. Mais le gouvernement a rejeté cela. Donc, on n'appliquera pas cette décision ».





Par ailleurs, le ministre informe que d'autres alternatives sont à l'étude « et sans doute que dans les prochains jours, on pourra régler les problèmes de Sen'Eau et de Sones sans passer par cette solution d'augmentation ».





L'enjeu, pour l'État du Sénégal, est que les deux sociétés soient « viables économiquement ». Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement affirme, en ce sens, qu'en « application de l'article 87 du contrat d'affermage, la Sones a déjà démarré les investigations ».





De plus, l'État du Sénégal a demandé à la Sen'Eau « de justifier le plan de performance, de montrer le mode de fonctionnement, c'est-à-dire les charges et les coûts pour évaluer comment cela peut avoir un effet sur l'équilibre du secteur ».