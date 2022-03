Autonomisation des femmes : CFAO signe la Charte de l’ONU FEMMES et prend des engagements

Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, les différentes filiales du groupe CFAO au Sénégal ont signé la charte des Principes d’Autonomisation des Femmes de l’ONU Femmes. En effet, « de tout temps et tout lieu, les femmes ont été les actrices majeures de l’évolution et de la stabilité de nos sociétés » selon Gaël BOUANGA-KALOU, Directeur Général Adjoint (DGA) de Laborex Sénégal. Marquer leur adhésion à la promotion de l’égalité femmes-hommes était donc une évidence.









« CFAO respecte déjà les normes de la Charte de Onu-Femmes » …





Gaël BOUANGA-KALOU estime que « L’Afrique, notre beau continent n’est pas en marge de l’évolution du statut des femmes à travers l’histoire : au-delà des reines et guerrières qui ont fait notre histoire, souvenons-nous qu’il n’y a pas si longtemps que ça, des femmes combattaient aux côtés des hommes, sur le même pied d’égalité, pour leur indépendance, d’autres ont marché pour lutter contre l’apartheid…Aujourd’hui, en Afrique et dans le monde, les femmes sont présentes dans tous les cercles de pouvoir. Il serait donc dommage, voire dommageable, que les entreprises d’aujourd’hui se privent de l’apport des femmes ».





Par ailleurs, le directeur général adjoint affirme que la question de l’égalité des sexes est une priorité pour le groupe CFAO, elle est traitée à travers l’égalité professionnelle femme-homme. C’est ainsi que le groupe CFAO a publié son index sur l’égalité professionnelle femmes-hommes. « Nous avons obtenu la note de 77/100 sur la base de cinq critères : l’écart de rémunération femmes-hommes (37/40 points), l’écart de répartition des augmentations individuelles (5/20 points), l’écart de répartition des promotions (15/15 points), les augmentations au retour de maternité (15/15 points), et le nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations (5/10 points) ». Il reste du chemin à faire, mais le groupe CFAO estime être sur la bonne voie.





« Nous croyons en l’apport des femmes comme levier de croissance, au fort potentiel des femmes, en l’apport des femmes comme facteurs de changement dans l’entreprise et en l’apport des femmes dans la qualité du climat social » a affirmé Gaël BOUANGA-KALOU. Selon lui, les femmes sont un atout majeur face aux enjeux économiques et sociaux de nos sociétés. Non sans inviter les entreprises à rester conscientes de l’importance de la place des femmes dans la société, la signature de la charte traduit l’enracinement de CFAO dans la promotion de l’égalité femmes-hommes.





« Au groupe CFAO, les femmes sont traitées comme les hommes. CFAO Motors au Sénégal c’est 300 personnes dont 86 femmes, toutes activités confondues. Trois des cinq ateliers mécaniques sont dirigés par des femmes, deux de nos agences sur un total de trois sont gérées par des femmes, sur 44 cadres, 16 sont des femmes. Sur ce dernier point, il y a eu une forte progression en 2021 : nous avions dix femmes cadres l’année dernière, aujourd’hui nous en avons 16 » a aussi informé Pascal LOUCHELART, Directeur Général de CFAO Motors au Sénégal.





Pour ce qui est de CFAO Technology & Energy, « Nous recrutons essentiellement des talents qui sont Bac+5, donc les femmes qui sont recrutées sont sans doute les championnes d’Afrique. Elles ont réussi une bonne partie de leur engagement vis-à-vis de la société en se donnant les moyens de faire en sorte que l’égalité femmes-hommes soit une réalité », a dit Alexis MADRANGE, Directeur Général de CFAO Technology & Energy. Il ajoute que c'est aussi une responsabilité pour elles d’aller aux étapes d’après. Il faut que le monde de l’entreprise permette l’équité d’accès sans transformer la femme en homme mais en acceptant la féminité comme différence. Il faut comprendre que les hommes et les femmes ont des différences ; naturellement, l’égalité ce n’est pas gommer les différences mais les utiliser pour plus de performance, plus d’égalité au sein de l’entreprise ». Il s’est aussi engagé à faire en sorte que cette charte soit aussi respectée par les sous-traitants dans les années qui viennent.





Dans la même dynamique, Malick NIANG, Directeur Général de CFAO Retail au Sénégal explique : « la signature de cette charte est la matérialisation de notre solidarité avec toutes les femmes du monde. C’est une question de dignité et d’humanité. L’idée est de réaffirmer la place éminente de la femme dans la société et dans le milieu du travail (…) Les femmes sont une composante majeure de l’entreprise, dans tous les sens du terme. Elles doivent pouvoir assumer toutes les fonctions au plus haut niveau et sans distinction. C’est le principe de non-discrimination qui doit s’appliquer sans réserve. La détermination de cette égalité parfaite doit continuer à motiver les entreprises ». Sur les cinq services de CFAO Retail au Sénégal, trois sont tenus par des femmes.





Quand les femmes de l’entreprise confortent la thèse





Directrice régionale Afrique de l’Ouest et du Centre d’ONU Femmes, Mme Oulimata SARR s’est réjouie de la signature de la charte sur les Principes d’Autonomisation des Femmes par le groupe CFAO et a rappelé les fondamentaux de la lutte pour les droits des femmes. « Les actions de ONU Femmes tournent essentiellement autour de trois piliers : Rights (les droits des femmes), Représentation (la représentativité des femmes) & Ressources (les ressources matérielles, les financements pour la mise en place des actions) ; ce sont les trois « R ».





Aujourd’hui encore, les femmes sont confinées à la microfinance ; mais elles demandent à être autonomisées avec des capitaux et des instruments financiers beaucoup plus élaborés et pour cela, elles ont besoin du secteur privé » explique Mme SARR. Elle rappelle que « depuis 2015, nous sommes entrés dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) qui sont au nombre de 17. Et nous devons tous nous souvenir de l’ODD n°5 qui portait sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Sachant que l’ODD n°17 traite du partenariat avec le secteur privé pour l’atteinte de ces objectifs, les ODD sont en réalité un agenda pour le monde entier, et en particuliers pour le secteur privé et non plus seulement pour les Etats membres, les pays ou la société civile. Et c’est véritablement en 2018 que le secteur privé s’est clairement engagé à faire partie des acteurs du développement, de la prospérité partagée ».





Mme SARR a fortement sensibilisé son auditoire à être, femmes comme hommes, des acteurs de l’intégration du genre dans le secteur privé, et admis que cette intégration doit se gagner par les femmes. Elle invite ainsi les femmes de CFAO à veiller au respect de la mise en œuvre de la charte signée par les dirigeants de l’entreprise.