Autonomisation des femmes : L’accompagnement et l’encadrement des pouvoirs publics sont nécessaires (Zahra Iyane Thiam)

La Coopératives des Femmes de Guédiawaye, a porté son choix sur le ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire comme marraine pour célébrer la journée internationale de la femme. Zahra Iyane Thiam qui a présidé la cérémonie a rendu hommage à toutes les femmes et filles et particulièrement à celles qui souffrent, parce que victimes de violences et de discriminations.



« J’ai également une pensée affectueuse à toutes celles qui se battent de jour comme de nuit pour renverser la situation et placer la femme au cœur des préoccupations des décideurs du monde », dit-elle. A l’en croire, la célébration de la journée internationale des femmes doit servir de cadre de réflexion sur des moyens innovants permettant d’améliorer la condition féminine. C’est d’ailleurs dans ce sillage que s’inscrit le thème national retenu cette année et qui porte sur « Les femmes, agents de changement pour l’adaptation climatique, la réduction des risques environnementaux et des catastrophes », a rappelé le ministre.



Elle a souligné que « la thématique met en exergue le leadership féminin face aux nouveaux défis qui se posent au monde et qui constituent de réelles menaces sur la survie de la planète. Face à ces situations, les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans l’orientation et la stimulation des changements en matière d'adaptation, d'atténuation et de solutions face aux contraintes d'ordre climatique ».



Pour cela, dit le ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, « l’accompagnement et l’encadrement des pouvoirs publics sont nécessaires. La loi d’orientation relative à l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans cette trajectoire. Elle a pour objet d’asseoir un sous-secteur de l'Économie sociale et solidaire reconnu, structuré et performant, à travers l’encadrement, la promotion et le développement de ses acteurs. Cette nouvelle loi va poser un jalon important dans l’amélioration de la condition féminine, surtout au plan économique ».



Zahra Iyane Thiam notifie que la nouvelle réglementation a prévu des dispositions facilitant l’accès au financement aux acteurs de l’ESS avec l’institution du Fonds d’Appui à l’Économie sociale et solidaire (FAES). Il s’agit de promouvoir l’économie sociale et solidaire, renforcer les capacités de gestion transparente, démocratique et équitable des organisations de l’économie sociale et solidaire, appuyer à la structuration et à l’organisation des organisations regroupant les acteurs de l’économie sociale et solidaire et accompagner la professionnalisation des acteurs de l’économie populaire ou dits informels. « Dans la feuille de route déclinée par le département pour l’année 2022, renchérit-elle, l’essentiel des actions sera consacrée à l’accompagnement et à la structuration des acteurs, afin que ces derniers puissent jouer pleinement leur rôle dans la relance de l’économie nationale post Covid-19 ».



La coopérative des femmes de Wakinane Nimzatt, selon sa coordonnatrice Marietou Faye, travaille à permettre l’autonomisation des femmes. Notamment dans les transformations céréalières et des fruits et légumes. « Nous allions formation et accompagnement; toutefois nous sommes confrontés à des difficultés telles que le financement l’accès au marché et l’écoulement des produits transformés », confient ces dernières.