Autonomisation économique : 100 femmes formées dans les techniques de fabrication de savons à Yeumbeul Sud

Les femmes de la commune de Yeumbeul Sud (banlieue dakaroise) sont au cœur des actions politiques du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. En effet, le fils de cette localité a organisé une session de formation dans les techniques de fabrication de savons à leur profit. Ce, en partenariat avec ONU Femmes, entité des Nations-Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. La cérémonie de clôture de cette session et la remise d’Attestations aux participantes s’est tenue, ce samedi 2 octobre, au centre El Hadj Sidy Hott sis à Yeumbeul Sud qui a servi de cadre à la formation.





Une centaine de femmes formées dans les techniques de fabrication de savon





Il s’agit ici, d’une formation de 09 jours (du 16 au 24 septembre 2021) au profit d’une première vague de 100 femmes issues de 20 groupements de femmes au niveau de Yeumbeul Sud. Elles ont été formées dans la fabrication de quatre types de savons, à savoir : savon « Surgras », savon « Mbeurbeuf » antiseptique, savon « Carotte », et enfin, savon au lait plus riz. L’objectif est de permettre à ces femmes d’être plus autonomes et de pouvoir produire du savon et de les vendre.





Venu présider la rencontre, en compagnie de la directrice Pays ONU Femmes/Sénégal, Madame Diénéba Wone Ndiaye, le ministre a soutenu que les femmes ont subi « une vraie formation professionnelle, avec une formation de qualité qui permettra de former des milliers de femmes » dans la commune de Yeumbeul Sud.





4000 à 5000 femmes ciblées dans la commune





Le ministre de l’Economie ne compte s’arrêter en si bon chemin. En effet, il compte élargir et diversifier cette formation dans d’autres domaines tels que la transformation de produits locaux, de produits halieutiques, de fruits et légumes, entre autres, afin d’atteindre sa cible de 4000 à 5000 femmes dans la zone. Aussi, il compte élargir son programme dans tout le département de Keur Massar.





Amadou Hott s’est engagé également à accompagner ces femmes formées dans la production, l’emballage et la commercialisation de leurs produits. Ce, avec la mise en place d’une ligne de financement mais aussi avec l’aide de partenaires nationaux et internationaux.





Une première pour ces femmes de Yeumbeul Sud