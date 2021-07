Aux États-Unis, on peut maintenant postuler à un job... sur Tiktok

Une petite danse pour impressionner votre futur patron? C’est peut-être ce qui pend au nez des Américains qui voudront utiliser la nouvelle fonctionnalité que propose Tiktok outre-Atlantique.



Depuis le 7 juillet, la plateforme expérimente un service de rencontre entre employeurs et chercheurs d’emplois, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en tête de cet article.



De grosses sociétés américaines, comme Target ou Chipotle, participent à l’initiative en postant des offres d’emploi sur le site tiktokresumes.com. Il ne reste ensuite aux candidats qu’à y répondre en vidéo.



Pour l’instant, les candidatures mises en avant par le site pour lancer l’initiative sont d’une sagesse, voire d’un classicisme qui détonne… mais on n’est pas à l’abri du CV chanté et dansé.