Avion présidentiel acheté à 60 milliards : Bougane descend en flammes Macky dans le Walo

Une salle de classe délabrée à Tiguet

«Une image vaut mille mots». Le leader du mouvement Gueum Sa Bop, Bougane Guèye Dany, a fait sienne cette citation de Confucius, pour apporter la réplique au président de la République Macky Sall, après que ce dernier a acheté un nouvel avion de commandement présidentiel A-320 NEO neuf. L’appareil va être réceptionné le 16 juillet prochain.





Macky Sall est en tournée économique dans les régions de Saint-Louis et de Matam, du 12 au 19 juin. Le propriétaire du groupe de presse D-Média, lui a emboité le pas dans une tournée dite «Tibbi Tank», depuis hier, dans le Walo et le Fouta.





Profitant de la visite d’une école à Tiguet Guèye, dans le Walo, Bougane Guèye Dany a lancé une pierre dans le jardin du chef de l’Etat. «Nous sommes ici à Tiguet. Vous voyez, la salle de classe menace ruine ; il n’y a même pas de porte. Le spectacle qui s’offre à nos yeux est juste désolant, alors qu’on se dit être dans un pays où l’on achète un avion à 60 milliards de francs CFA».





Le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a justifié l'achat de ce nouvel appareil par le fait qu’après deux décennies d’opérations, l’A-319 était devenu vétuste, nécessitant de fréquentes et onéreuses visites techniques, et, par conséquent, de longues périodes d’immobilisation et des dépenses de location d’aéronefs pour assurer les missions présidentielles.