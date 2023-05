Baba Maal fait encore parler de lui

L'artiste Baba Maal valorise les pêcheurs dans une nouvelle composition. L'une des premières vidéos de son dernier album international "Being" le chanteur sénégalais, El Hadji Beydi Baba Maal fait encore parler de lui avec ce clip intitulé Yerimayo Célébration.Une chanson qui met en vedette les pêcheurs et la communauté de l'artiste au nord du Sénégal.





Né pêcheur dans sa tradition malgré sa popularité et sa dimension artistique, Baba Maal a pris un autre chemin. Il a préféré embrasser la musique. "À cause de ma famille, j'étais destiné à être pêcheur. Mais j'ai pris une autre direction. Mais je m'identifie toujours à un pêcheur et à sa façon d'être un voyageur naturel ". nous confie le chanteur.





Au fond, l'artiste exalte son souci de préserver l'environnement. Son engagement dans ce sens est reconnu de tous. C'est son combat pour le bien-être de son Podor et des environs. Il a organisé plusieurs festivals pour chanter l'urgence de la sauvegarde de l'environnement.





La star sénégalaise , pêcheur de naissance, nous plonge au plus profond de ses imaginations, histoire d'honorer une communauté qui lui tient à cœur.





"Je suis aussi attentif à la beauté de la nature, au changement climatique et au fonctionnement de l'eau. J'ai eu envie d'écrire une chanson où je marche à leurs côtés. La chanson célèbre le fait d'être né dans une famille de pêcheurs a influencé l'écriture de mes chansons.