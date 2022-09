Babacar Abba Mbaye : "Les ministres de Macky ne vont pas chômer à l'Assemblée"

"Les choses doivent changer et nous sommes à l'Assemblée pour que les choses changent.Ces histoires des ministres qui ne parlent pas français et qui viennent à l'Assemblée dicter leur loi, c'est fini. Même pour une virgule, nous allons les contrôler. Ou ils maîtrisent leurs textes, leur budget, leur rôle ; la récréation est terminée", selon le député-maire de Saint-Louis. Ababacar Abba Mbaye indique que les ministres de Macky Sall ne vont pas chômer à l'hémicycle.





"On nous parle d'image à préserver, mais celle que les Sénégalais retiendront de cette rentrée parlementaire est la présence des gendarmes dans l'hémicycle". Entre autres précisions, Babacar Abba Mbaye, député Yewwi et maire de Saint-Louis, est revenu sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. À l'en croire, les députés de Yewwi portent les aspirations du peuple et n'ont pas d'agenda caché. "Nous en avons que faire des critiques des gens qui essaient de manipuler les faits", dit-il.





Revenant sur la session d'ouverture de l'Assemblée nationale, il note qu'elle doit être présidée par la doyenne d'âge qui sait lire et écrire. "Aida Sow Diawara n'est pas la doyenne de l'Assemblée. Cette dernière était présentée comme malade, mais il y avait une autre originaire de Mbacké qui ne savait ni lire ni écrire. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons refusé les bulletins avec les noms des candidats parce qu'il y a des députés qui ne savent pas lire".