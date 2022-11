Babacar Diop, maire de Thiès : "Osons espérer pour Sadio"

Le maire de la ville Thiès s’est prononcé sur la blessure de Sadio Mané. Babacar Diop se dit très affecté au sujet du numéro 10 de l’équipe nationale du Sénégal. Il a parlé également des qualités du joueur au-delà du terrain de football et a promis des fan zones à Thiès pour la coupe du monde.





“ C’est une très grosse perte, lorsque j’ai vu cette information , j’ai du arrêter mes activités pour vérifier moi-même la source de cette information, est-ce que cette source était crédible? Sadio Mané c’est plus qu’un simple footballeur, qu’un simple numéro 10 pour faire rêver les jeunes, c’est un symbole pour la jeunesse africaine, c’est un symbole même du football de façon générale. Une star comme Sadio, on n'a pas l’habitude de le voir tous les jours. Par sa correction, par sa discipline et par les valeurs que ce joueur incarne ».





Tout le monde est touché par la blessure de Sadio, ajoute le maire de la ville de Thiès. « Je pense qu’on est tous peinés, c’est au delà même du Sénégal. Je peux dire, tous les humanistes auraient souhaité le voir jouer. Mais n’allons pas plus vite, comme les médecins ne se sont pas encore prononcés de manière officielle. Osons espérer pour le second ou le troisième match. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. En tout cas moi j’ai beaucoup de respect pour Sadio. C’est quelqu’un qu’on peut offrir en exemple à notre jeunesse », conclut Babacar Diop.