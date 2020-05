Babou Pires & Dally Ann - Dieu Merci

Depuis belle lurette, l’incompréhension domine dans ce bas monde quand on constate que certains groupes confessionnels ou communautaires renâclent à se plier aux règles divine ou religieuse que la majorité des peuples considère comme indispensables pour enrayer la mauvaise foi.Quand rien ne vient expliquer l’irruption d’un inconcevable drame — guerre, famine, cataclysme naturel ou humain, pandémie — les croyances sont une inépuisable source d’interprétations, d’où ne sont pas exclus des considérations politiques et des opportunismes idéologiques.Conscient de la dangerosité du virus, l’organisation de l’État islamique (OEI) a expliqué à ses membres que le virus était placé sur « l’ordre et le décret de Dieu » et leur a recommandé de « placer leur foi en Dieu et de chercher refuge auprès de lui », tout en fournissant tout de même des recommandations pour éviter la propagation du virus.C'est dans ce contexte que le couple Babou Pires & Dally Ann, un duo senegalo-mauritanien vivant au États-unis, devoile cette vidéo tournée depuis 2018 dans ladite lieu de leur residence afin que le monde se remet à Dieu malgré les zones de turbulences d'où nous entrâmes de temps à autres.Pour illustrer le reste de ce chapitre, nous vous invitons à regarder la vidéo.