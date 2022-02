Babou Pires - Carolina feat B Red

Le chanteur par excellence Babou Pires est un artiste réaliste contemporain, son style personnel distinctif émane de la joie et de l’ambiance et exprime l’esprit vibrant et l’atmosphère de la musique africaine.





En 2016, il a sorti ce premier single « Move On » suivi en 2017 avec « Weni » deux chansons qui font partie de son premier album « Logic » 2018 dans lequel « Fata El Presidente » est apparu en tant qu’artiste vedette sur la chanson « Dara Xëyul Soti », peu de temps après, il a commencé à travailler sur ses débuts avec le producteur nigérian « Teekay Witty » et les choses ont commencé à bouger rapidement depuis. Cette collaboration était à l’origine des chansons à succès comme « For Life » et « Allegiance » 2019 « Explosion » 2020 « No Delay » 2021.





Né Babou M’baye le 12 mars 1987 en Mauritanie, originaire du Sénégal, il passe une partie de son enfance en Guinée-Bissau. Ne parvenant pas à devenir un joueur de football professionnel, Babou Pires a déménagé à New York en 2011 et a commencé à se concentrer sur une carrière musicale.

Avec sa fusion de dancehall, RnB, Afro-beat et pop, Babou Pires marque sa montée en puissance, ce qui lui a valu une collaboration majeure avec le producteur tanzanien S2Kizzy « Pressure » 2021, « Givenchy » en 2020 avec Peruzzi signé sous DMW, le label de Davido et « Carolina » feat B Red en 2021. La dernière version de Babou Pires est « Bin Bin » feat la superstar sénégalaise Admow, février 2022.