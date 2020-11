Baiser d’Amy et Majib: Marodi Tv dérape (encore ?)

Des lèvres qui se touchent entre Amy Lea et Magib, c’est la scène qui a marqué la fin de l’épisode 29 de la serie “Karma”.Les acteurs principaux sont visiblement aussi proches à l’écran que dans la vie réelle.Une séquence qui a été capturée et largement partagée sur les réseaux sociaux.Aussitôt, Marodi TV, la chaîne de production de la série s’est précipitée pour supprimer l’épisode de la chaîne YouTube.Malheureusement, leur “bourde” avait déjà fait le tour du net.Dans le nouvel épisode publié quelques heures plus tard, cette partie a été tout simplement effacée.Karma est une série produite par Marodi Tv. Largement suivie, elle est l’incarnation à l’écran de la chronique “Cendres”.